Компенсация Инженер-механик in United States в Procter & Gamble составляет от $101K за year для B1 до $188K за year для B3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $102K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Procter & Gamble?

Включенные должности

Manufacturing Engineer

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Procter & Gamble in United States составляет $187,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Procter & Gamble для позиции Инженер-механик in United States составляет $102,000.

