Компенсация Маркетинг in United States в Procter & Gamble составляет от $90K за year для B1 до $184K за year для B3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $135K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
