Каталог компаний
Procter & Gamble
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Information Technologist (IT)

  • Все зарплаты Information Technologist (IT)

Procter & Gamble Information Technologist (IT) Зарплаты

Компенсация Information Technologist (IT) в Procter & Gamble составляет от $60K за year до $197K. Медианный yearный компенсационный пакет составляет $103K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Procter & Gamble?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Information Technologist (IT) предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Procter & Gamble sits at a yearly total compensation of $197,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $89,600.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Procter & Gamble не найдены

Похожие компании

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Все компании ➜

Другие ресурсы