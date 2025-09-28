Компенсация Специалист по данным in United States в Procter & Gamble составляет от $133K за year для B1 до $245K за year для B3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $148K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
