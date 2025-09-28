Компенсация Аналитик данных in United States в Procter & Gamble составляет от $112K за year для B1 до $130K за year для B2. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $105K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
