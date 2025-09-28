Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер бизнес-операций в Procter & Gamble составляет $106K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Procter & Gamble. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Общая сумма в год
$106K
Уровень
B1
Оклад
$92K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$14.1K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Procter & Gamble?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в Procter & Gamble составляет $160,107 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Procter & Gamble для позиции Менеджер бизнес-операций составляет $103,500.

