Каталог компаний
Prime Health Services
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Prime Health Services Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в Prime Health Services составляет $74K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Prime Health Services. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Общая сумма в год
$74K
Уровень
L2
Оклад
$74K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Prime Health Services?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Prime Health Services in United States sits at a yearly total compensation of $91,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Health Services for the Инженер-программист role in United States is $74,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Prime Health Services не найдены

Похожие компании

  • LinkedIn
  • Uber
  • Square
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы