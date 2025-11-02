Каталог компаний
Prima
Prima Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Italy в Prima составляет €47.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Prima. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
Prima
Software Engineer
Общая сумма в год
€47.6K
Уровень
L3
Оклад
€47.6K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Prima?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Prima in Italy составляет €59,292 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Prima для позиции Программный инженер in Italy составляет €47,578.

Другие ресурсы