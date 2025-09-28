Каталог компаний
PriceHubble Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Switzerland в PriceHubble составляет CHF 68.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах PriceHubble. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общая сумма в год
CHF 68.5K
Уровень
Senior
Оклад
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в PriceHubble?

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в PriceHubble in Switzerland составляет CHF 69,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PriceHubble для позиции Инженер-программист in Switzerland составляет CHF 68,505.

Другие ресурсы