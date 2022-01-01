Каталог компаний
Praetorian
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Praetorian Зарплаты

Зарплата Praetorian варьируется от $122,000 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $175,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Praetorian. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Аналитик кибербезопасности
Median $122K
Инженер-программист
Median $175K
Управление персоналом
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Praetorian — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $175,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Praetorian составляет $129,350.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Praetorian не найдены

Похожие компании

  • Snap
  • Spotify
  • Lyft
  • SoFi
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы