Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в PPG составляет от $130K до $189K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах PPG. Последнее обновление: 12/7/2025

Какие карьерные уровни в PPG?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в PPG in United States составляет $188,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PPG для позиции Дата-сайентист in United States составляет $129,600.

