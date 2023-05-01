Каталог компаний
PowerToFly
Работаете здесь? Подтвердить компанию

PowerToFly Зарплаты

Зарплата PowerToFly варьируется от $42,210 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $238,800 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PowerToFly. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Управление персоналом
$42.2K
Рекрутер
$42.2K
Продажи
$239K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Инженер-программист
$75.2K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at PowerToFly is Продажи at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в PowerToFly не найдены

Похожие компании

  • Roblox
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Stripe
  • Intuit
  • Все компании ➜

Другие ресурсы