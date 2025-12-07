Каталог компаний
Potters Industries
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

Potters Industries Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in Hong Kong (SAR) в Potters Industries составляет от HK$450K до HK$629K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Potters Industries. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Архитектор решений заявок в Potters Industries чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Potters Industries?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Potters Industries in Hong Kong (SAR) составляет HK$628,716 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Potters Industries для позиции Архитектор решений in Hong Kong (SAR) составляет HK$449,857.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Potters Industries не найдены

Похожие компании

  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Spotify
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/potters-industries/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.