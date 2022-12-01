Poloniex Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Poloniex варьируется от $57,972 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $140,700 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Poloniex. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Аналитик данных
$58K
Продуктовый дизайнер
$141K
Инженер-программист
Median $110K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Poloniex — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $140,700. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Poloniex составляет $110,000.

