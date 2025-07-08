Каталог компаний
Policy Expert
Policy Expert Зарплаты

Медианная зарплата Policy Expert составляет $63,136 для Программный инженер . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Policy Expert. Последнее обновление: 11/27/2025

Программный инженер
Median $63.1K
Не нашли свою должность?

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Policy Expert — Программный инженер с годовой общей компенсацией $63,136. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Policy Expert составляет $63,136.

