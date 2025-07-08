PNM Resources Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата PNM Resources варьируется от $46,976 общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению в нижнем диапазоне до $79,600 для Инженер-механик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PNM Resources. Последнее обновление: 11/27/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
$47K
Инженер-механик
$79.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PNM Resources — Инженер-механик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $79,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PNM Resources составляет $63,288.

