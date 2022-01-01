Каталог компаний
PNC Зарплаты

Зарплата PNC варьируется от $47,760 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $218,900 для Юридический отдел в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PNC. Последнее обновление: 11/27/2025

Программный инженер
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Инженер данных

SRE-инженер

Дата-сайентист
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Продукт-менеджер
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Бизнес-аналитик
C2 $86.2K
C3 $115K
Менеджер по разработке ПО
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Финансовый аналитик
Median $105K
Проектный менеджер
Median $90.5K
Аналитик по кибербезопасности
Median $75K
Аналитик данных
Median $105K
IT-специалист
Median $116K
Инвестиционный банкир
Median $144K
Продажи
Median $110K
Продукт-дизайнер
Median $123K
Бухгалтер
$66.7K
Административный помощник
$70.4K
Развитие бизнеса
$98.5K
Обслуживание клиентов
$47.8K
Менеджер по анализу данных
$186K
Управление персоналом
$206K
Юридический отдел
$219K
Консультант по управлению
$49.2K
Инженер-механик
$75.4K
Агент по недвижимости
$116K
Рекрутер
$79.6K
Архитектор решений
$159K

Архитектор данных

Архитектор облачной безопасности

Менеджер технических программ
$74.7K
UX-исследователь
$64.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PNC — Юридический отдел at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $218,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PNC составляет $102,856.

