Каталог компаний
Pluxee
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Pluxee Зарплаты

Зарплата Pluxee варьируется от $16,108 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $158,426 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Pluxee. Последнее обновление: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бизнес-операции
$39.8K
Продукт-менеджер
$158K
Программный инженер
$16.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

77 10
77 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Pluxee — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $158,426. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pluxee составляет $39,781.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Pluxee не найдены

Похожие компании

  • Coinbase
  • Amazon
  • PayPal
  • Spotify
  • Google
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluxee/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.