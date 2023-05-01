Каталог компаний
Plusgrade Зарплаты

Зарплата Plusgrade варьируется от $54,223 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $94,020 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Plusgrade. Последнее обновление: 11/29/2025

Программный инженер
Median $94K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

IT-специалист
$54.2K
Продукт-дизайнер
$63K

Продукт-менеджер
$81.6K
Рекрутер
$65.3K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Plusgrade — Программный инженер с годовой общей компенсацией $94,020. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Plusgrade составляет $65,325.

