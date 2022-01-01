Каталог компаний
Plus500
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Plus500 Зарплаты

Зарплата Plus500 варьируется от $48,847 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $375,320 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Plus500. Последнее обновление: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $122K
Финансовый аналитик
$48.8K
Менеджер по разработке ПО
$375K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

77 10
77 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Plus500 — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $375,320. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Plus500 составляет $122,165.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Plus500 не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • Square
  • Facebook
  • Stripe
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plus500/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.