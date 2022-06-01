Каталог компаний
PLS
Работаете здесь? Подтвердить компанию

PLS Зарплаты

Зарплата PLS варьируется от $30,311 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $74,562 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PLS. Последнее обновление: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Обслуживание клиентов
$30.3K
Программный инженер
$74.6K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PLS — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $74,562. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PLS составляет $52,436.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в PLS не найдены

Похожие компании

  • Flipkart
  • Apple
  • Spotify
  • Roblox
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pls/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.