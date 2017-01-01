Каталог компаний
PLR Projects
    О компании

    PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.

    http://www.plrprojects.com
    Веб-сайт
    1980
    Год основания
    840
    Количество сотрудников
    $100M-$250M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

