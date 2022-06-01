Каталог компаний
Plivo
Plivo Зарплаты

Зарплата Plivo варьируется от $5,951 общей компенсации в год для Information Technologist (IT) в нижнем диапазоне до $76,988 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Plivo. Последнее обновление: 10/21/2025

Инженер-программист
Median $29.3K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Продуктовый менеджер
$77K
Менеджер по разработке ПО
$61.7K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Plivo Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Plivo — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $76,988. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Plivo составляет $29,302.

