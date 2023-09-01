Каталог компаний
Pliancy
Pliancy Зарплаты

Зарплата Pliancy варьируется от $109,450 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $110,550 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Pliancy. Последнее обновление: 11/28/2025

IT-специалист
$109K
Программный инженер
$111K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Pliancy — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $110,550. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pliancy составляет $110,000.

