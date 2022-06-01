Каталог компаний
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Зарплаты

Зарплата Plexus Worldwide варьируется от $29,914 общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению в нижнем диапазоне до $51,725 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Plexus Worldwide. Последнее обновление: 11/28/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
$29.9K
Программный инженер
$51.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Plexus Worldwide — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $51,725. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Plexus Worldwide составляет $40,820.

Другие ресурсы

