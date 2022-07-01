Каталог компаний
Plexure
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Plexure Зарплаты

Зарплата Plexure варьируется от $73,410 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $123,469 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Plexure. Последнее обновление: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $73.4K

Backend-разработчик

Архитектор решений
$123K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Plexure — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $123,469. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Plexure составляет $98,439.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Plexure не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Uber
  • Lyft
  • Intuit
  • Square
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexure/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.