Playtech Зарплаты

Зарплата Playtech варьируется от $16,444 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $180,900 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Playtech. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $59.8K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
$63.3K
Обслуживание клиентов
$16.4K

Специалист по данным
$44.4K
Управление персоналом
$71.3K
Менеджер продуктового дизайна
$61.1K
Продуктовый менеджер
$36.1K
Менеджер проектов
$48.6K
Рекрутер
$30.7K
Менеджер по разработке ПО
$75.4K
Архитектор решений
$181K
Технический менеджер программ
$37.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Playtech — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $180,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Playtech составляет $54,201.

