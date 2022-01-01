Каталог компаний
Piano
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Piano Зарплаты

Зарплата Piano варьируется от $72,360 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $158,893 для Инженер по продажам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Piano. Последнее обновление: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продуктовый дизайнер
$85.9K
Продуктовый менеджер
$104K
Продажи
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Инженер по продажам
$159K
Инженер-программист
$72.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Piano — Инженер по продажам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $158,893. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Piano составляет $85,876.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Piano не найдены

Похожие компании

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы