PhishLabs
PhishLabs Зарплаты

Зарплата PhishLabs варьируется от $35,820 общей компенсации в год для Успех клиентов в нижнем диапазоне до $72,635 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PhishLabs. Последнее обновление: 11/26/2025

Развитие бизнеса
$72.6K
Успех клиентов
$35.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PhishLabs — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $72,635. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PhishLabs составляет $54,228.

Другие ресурсы

