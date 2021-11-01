Philip Morris International Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Philip Morris International варьируется от $13,750 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $475,124 для Бизнес-операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Philip Morris International. Последнее обновление: 11/26/2025

Программный инженер
Median $70K
Бухгалтер
$13.8K
Бизнес-операции
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Бизнес-аналитик
$38.9K
Развитие бизнеса
$206K
Операции обслуживания клиентов
$23.3K
Аналитик данных
$47.6K
Менеджер по анализу данных
$267K
Финансовый аналитик
$21.1K
IT-специалист
$26.2K
Маркетинг
$23.2K
Маркетинговые операции
$82.3K
Инженер-механик
$47.1K
Продукт-менеджер
$60.3K
Проектный менеджер
$51.6K
Управляющий недвижимостью
$120K
Рекрутер
$92.4K
Продажи
$49.1K
Менеджер по разработке ПО
$124K
Архитектор решений
$110K
UX-исследователь
$142K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Philip Morris International — Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $475,124. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Philip Morris International составляет $60,300.

