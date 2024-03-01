PHASTAR Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата PHASTAR варьируется от $107,145 общей компенсации в год для Дата-сайентист в нижнем диапазоне до $153,000 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PHASTAR. Последнее обновление: 11/26/2025

Дата-сайентист
$107K
Программный инженер
$153K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PHASTAR — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $153,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PHASTAR составляет $130,072.

