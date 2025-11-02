Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Israel в Personetics составляет ₪227K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Personetics. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Общая сумма в год
₪227K
Уровень
Entry
Оклад
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Personetics?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Personetics in Israel составляет ₪366,343 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Personetics для позиции Программный инженер in Israel составляет ₪226,504.

