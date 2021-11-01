Peapod Digital Labs Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Peapod Digital Labs варьируется от $89,550 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $233,750 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Peapod Digital Labs. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Median $132K
Продуктовый менеджер
Median $234K
Продуктовый дизайнер
Median $140K

Развитие бизнеса
$89.6K
Специалист по данным
$138K
Маркетинговые операции
$130K
Менеджер по разработке ПО
$162K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Peapod Digital Labs — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $233,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Peapod Digital Labs составляет $138,067.

