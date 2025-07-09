Каталог компаний
PCCW
PCCW Зарплаты

Зарплата PCCW варьируется от $28,900 общей компенсации в год для Information Technologist (IT) в нижнем диапазоне до $107,535 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников PCCW.

Инженер-программист
Median $67.2K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-аналитик
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Архитектор решений
$108K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в PCCW — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $107,535. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в PCCW составляет $64,604.

Другие ресурсы