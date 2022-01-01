Каталог компаний
Paytm
Paytm Зарплаты

Зарплата Paytm варьируется от $12,631 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $201,000 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Paytm. Последнее обновление: 10/24/2025

Инженер-программист
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Фронтенд-разработчик

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер по безопасности ПО

DevOps-инженер

Продуктовый менеджер
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Менеджер по разработке ПО
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Специалист по данным
Median $45.8K
Бизнес-аналитик
Median $31.4K
Продуктовый дизайнер
Median $23.2K
Рекрутер
Median $12.6K
Технический менеджер программ
Median $38.8K
Развитие бизнеса
$201K
Менеджер по работе с данными
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Менеджер продуктового дизайна
$30K
Менеджер программ
$42K
Менеджер проектов
$29K
Продажи
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
График вестинга

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

25%

ГОД 4

25%

ГОД 5

Тип акций
Options

В Paytm Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 5th-ГОД (25.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Paytm Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Paytm — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Paytm составляет $40,890.

