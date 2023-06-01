Paytient Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Paytient варьируется от $110,970 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $261,300 для Рекрутер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Paytient. Последнее обновление: 10/24/2025

Продуктовый дизайнер
$111K
Менеджер проектов
$174K
Рекрутер
$261K

Инженер-программист
$185K
Менеджер по разработке ПО
$174K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Paytient — Рекрутер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $261,300. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Paytient составляет $174,125.

