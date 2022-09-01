Payscale Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Payscale варьируется от $80,400 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $193,463 для Cybersecurity Analyst в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Payscale. Последнее обновление: 10/24/2025

Инженер-программист
Median $118K
Руководитель аппарата
$151K
Маркетинг
$155K

Продуктовый менеджер
Median $121K
Продажи
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Менеджер по разработке ПО
Median $175K
Архитектор решений
$160K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Payscale — Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $193,463. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Payscale составляет $153,425.

