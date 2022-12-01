Каталог компаний
Payoneer
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Payoneer Зарплаты

Зарплата Payoneer варьируется от $20,913 общей компенсации в год для Кадровые операции в нижнем диапазоне до $885,550 для UX-исследователь в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Payoneer. Последнее обновление: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $115K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $118K
Аналитик данных
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Менеджер по разработке ПО
Median $179K
Бухгалтер
$60.9K
Менеджер бизнес-операций
$78.3K
Развитие бизнеса
$184K
Финансовый аналитик
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Кадровые операции
$20.9K
Продуктовый дизайнер
$72.4K
Менеджер программ
$120K
Менеджер проектов
$147K
Рекрутер
$42.5K
Общее вознаграждение
$40.9K
UX-исследователь
$886K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Payoneer — UX-исследователь at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $885,550. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Payoneer составляет $106,605.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Payoneer не найдены

Похожие компании

  • Square
  • PayPal
  • Lyft
  • Apple
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы