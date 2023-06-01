Каталог компаний
Payfare
Payfare Зарплаты

Зарплата Payfare варьируется от $72,866 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $138,913 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Payfare. Последнее обновление: 10/24/2025

Инженер-программист
Median $72.9K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
$84.9K
Менеджер по разработке ПО
$139K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Payfare — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $138,913. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Payfare составляет $84,941.

