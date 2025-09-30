Каталог компаний
Pax8
Pax8 Инженер-программист Зарплаты в Greater Denver And Boulder Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Denver And Boulder Area в Pax8 составляет $120K за year.

Медианный пакет
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Общая сумма в год
$120K
Уровень
hidden
Оклад
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Pax8?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Pax8 in Greater Denver And Boulder Area составляет $167,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pax8 для позиции Инженер-программист in Greater Denver And Boulder Area составляет $118,000.

