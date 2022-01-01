Change
Войти
Зарегистрироваться
Все данные
По местоположению
По компании
По должности
Калькулятор зарплаты
Графики
Проверенные зарплаты
Стажировки
Поддержка переговоров
Сравнить льготы
Кто нанимает
Отчет о зарплатах 2024
Лучшие компании по зарплате
Интегрировать
Блог
Пресса
Google
Инженер-программист
Менеджер продукта
Нью-Йорк
Дата-сайентист
Просмотр отдельных данных
Levels FYI Logo
Зарплаты
📂 Все данные
🌎 По местоположению
🏢 По компании
🖋 По должности
🏭️ По отрасли
📍 Карта зарплат
📈 Графики
🔥 Реальные перцентили
🎓 Стажировки
❣️ Сравнить льготы
🎬 Отчет о зарплатах 2024
🏆 Лучшие компании по зарплате
💸 Рассчитать стоимость встречи
#️⃣ Калькулятор зарплаты
Внести вклад
Добавить зарплату
Добавить льготы компании
Добавить соответствие уровней
Работа
Сервисы
Сервисы для кандидатов
💵 Коучинг по переговорам
📄 Рецензия резюме
🎁 Подарить рецензию резюме
Для работодателей
Интерактивные предложения
Реальные перцентили 🔥
Бенчмаркинг компенсаций
Для академических исследований
Набор данных по компенсациям
Сообщество
← Справочник компаний
Patagonia
Работаете здесь?
Заявить о своей компании
Обзор
Зарплаты
Льготы
Вакансии
Новое
Чат
Patagonia Льготы
Добавить льготы
Сравнить
Дом
Military Leave
Full salary
Посмотреть данные в виде таблицы
Patagonia Привилегии и льготы
Льгота
Описание
Military Leave
Full salary
Рекомендуемые вакансии
Не найдено рекомендуемых вакансий для Patagonia
Связанные компании
Meijer
Jane
Zappos.com
Tuft & Needle
Everlane
Посмотреть все компании ➜
Другие ресурсы
Отчет о зарплатах за конец года
Рассчитать общую компенсацию