Passport Зарплаты

Зарплата Passport варьируется от $24,120 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $169,540 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Passport. Последнее обновление: 11/25/2025

Аналитик данных
$24.1K
Управление персоналом
$170K
Маркетинг
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продукт-менеджер
$156K
Программный инженер
$45.5K
Менеджер по разработке ПО
$166K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Passport — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $169,540. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Passport составляет $129,130.

