Pascal Metrics
Pascal Metrics Зарплаты

Медианная зарплата Pascal Metrics составляет $160,195 для Менеджер по разработке ПО . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Pascal Metrics. Последнее обновление: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Менеджер по разработке ПО
$160K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Pascal Metrics — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $160,195. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pascal Metrics составляет $160,195.

Другие ресурсы

