Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в Parker Hannifin составляет $98.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Parker Hannifin. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
Общая сумма в год
$98.3K
Уровень
2
Оклад
$89.3K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$9K
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
5 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Parker Hannifin in United States составляет $117,275 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Parker Hannifin для позиции Инженер-программист in United States составляет $89,250.

