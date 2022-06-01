Parker Hannifin Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Parker Hannifin варьируется от $58,808 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $236,175 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Parker Hannifin. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $98.3K
Инженер-механик
Median $84K
Инженер аэрокосмической отрасли
$112K

Аналитик данных
$79.6K
Специалист по данным
$236K
Инженер-аппаратчик
$138K
Управление персоналом
$134K
ИТ-специалист
$80.4K
Инженер по материалам
$115K
Продуктовый дизайнер
$152K
Продуктовый менеджер
$147K
Менеджер программ
$118K
Менеджер проектов
$77.4K
Продажи
$58.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Parker Hannifin — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $236,175. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Parker Hannifin составляет $113,676.

