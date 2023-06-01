Parafin Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Parafin варьируется от $123,156 общей компенсации в год для Бизнес-операции в нижнем диапазоне до $210,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Parafin. Последнее обновление: 10/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $210K

Бэкенд-разработчик

Бизнес-операции
$123K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Parafin Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Parafin — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $210,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Parafin составляет $166,578.

