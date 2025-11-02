Каталог компаний
Papaya Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Papaya Global Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Poland в Papaya Global составляет PLN 336K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Papaya Global. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Общая сумма в год
PLN 336K
Уровень
L3
Оклад
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Papaya Global in Poland составляет PLN 381,072 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Papaya Global для позиции Менеджер по разработке ПО in Poland составляет PLN 336,240.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Papaya Global не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы