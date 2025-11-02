Каталог компаний
Papaya Global
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Papaya Global Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Israel в Papaya Global составляет ₪430K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Papaya Global. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪430K
Уровень
L3
Оклад
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Papaya Global in Israel составляет ₪587,745 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Papaya Global для позиции Программный инженер in Israel составляет ₪413,438.

