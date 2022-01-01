Каталог компаний
Panopto
Panopto Зарплаты

Зарплата Panopto варьируется от $49,305 общей компенсации в год для Кадровые операции в нижнем диапазоне до $201,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Panopto. Последнее обновление: 10/24/2025

Продажи
Median $94.1K

Менеджер по работе с клиентами

Кадровые операции
$49.3K
Инженер-программист
$201K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Panopto — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Panopto составляет $94,085.

