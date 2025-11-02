Каталог компаний
Средняя общая компенсация Архитектор решений in Denmark в Pandora составляет от DKK 874K до DKK 1.22M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pandora. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Типичный диапазон
Возможный диапазон
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pandora RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Pandora in Denmark составляет DKK 1,224,157 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pandora для позиции Архитектор решений in Denmark составляет DKK 874,398.

